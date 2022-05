Une soixantaine de manifestants devant la centrale

C’est devant la centrale nucléaire de Tihange qu’a lieu l’action la plus spectaculaire. Quelques dizaines de grévistes de la CGSP et de Gazelco se sont réunis. Des travailleurs de la centrale ont débuté leur piquet à 5h du matin. Ils ont été rejoints vers 9h par des manifestants partis du siège régional de la CGSP, rue Neufmoustier. Dans le cortège: des membres des administrations communales de Huy, Wanze, Braives ou encore Marchin, mais aussi l’un ou l’autre membres de la police, du CHRH et du corps enseignant.

"Ce lieu de rassemblement est symbolique, explique Pauline Horinque, secrétaire régionale du secteur administratif. L’augmentation des coûts de l’énergie impacte fortement le pouvoir d’achat des travailleurs. Notamment ceux des pouvoirs locaux dont les barèmes n’ont plus été revus depuis 1994."

Les manifestants ont prévu de rester toute la journée devant les grilles d’entrée du site nucléaire.