Une scène d’humour présentée par Carole Matagne

Les deux femmes sont amies depuis longtemps. "Titi, c’est sans doute ma première fan.Et quand elle a voulu ouvrir ce piano-bar, elle m’en a directement parlé."

Amener le stand-up à Huy

Pour l’humoriste hutoise, ce projet, créé en collaboration avec "What The Fun" (une ASBL active dans le développement de l’humour en Belgique), c’est l’occasion d’amener le stand-up en région liégeoise. " C’est quelque chose qu’il y a beaucoup à Bruxelles mais moins ici.Et cela permettra au public de découvrir l’ambiance d’un comedy club et de nouveaux artistes. Et pourquoi pas de leur donner envie d’aller ensuite voir le spectacle complet d’un humoriste." Chaque humoriste fera son show durant une quinzaine de minutes. Et il y aura autant des noms connus que des artistes un peu moins connus du public. "Pour eux, c’est l’opportunité de venir s’essayer devant un public." Il s’agira principalement d’humoristes belges " mais il y aura aussi des Français, des Suisses ou même des Quebécois.Dan Gagnon est d’ailleurs programmé au mois d’août."

La première sold out

La première de ce "Sofloti Comedy Show" aura lieu le jeudi 9 juin. Mais inutile de se précipiter sur les places.Il n’y en a déjà plus. "Nous avons été victimes de notre succès , se réjouit CaroleMatagne. Mais on peut déjà réserver pour les autres dates."

L’entrée est, elle, fixée à 15 €. "Car je souhaite que les artistes qui viennent soient payés" , souligne l’humoriste hutoise. Le spectacle commence aux alentours de 20h/20h30. Mais les portes du Sofloti ouvriront déjà à 17h. Et il y aura des planches à partager pour ceux qui souhaitent manger un morceau.

Réservations au 085/216059