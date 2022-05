Un espace spa et bien-être et des gîtes urbains pour les touristes

Et ça continue encore et encore. Cécile Watelet n’a pas fini de rêver mieux et plus grand pour Huy. Si le salon de coiffure de la coiffeuse de formation a déjà pris ses quartiers en septembre 2021, elle ambitionne de créer un espace spa et bien-être sur le même étage et de créer trois gîtes urbains au troisième et dernier étage des bâtiments communiquants. Un projet qui devrait plaire aux Hutois et Hutoises en quête de réconfort et aux touristes. " J’aimerais effectivement ajouter un espace bien-être qui offrira une jolie vue de la Grand-Place, détaille-t-elle. On doit encore rentrer un dossier à la Ville de Huy pour le permis. Donc rien n’est encore fait, mais c’est l’idée. C’est un concept qui n’existe pas vraiment en centre-ville. Au troisième étage, il y aura trois gîtes urbains de 2 personnes. J’aménage beaucoup avec du matériel ou des objets que je récupère en deuxième main. Je suis un peu la reine de Market Place." La Hutoise n’a donc pas fini de surprendre. Ce qui lui insuffle ces idées? "Je ne sais pas, sourit-elle. Je fais toujours au feeling en me disant qu’on verra bien." Et visiblement, des fois ça fonctionne.