Le Sofloti piano-bar: une nouvelle partition pour la Grand-Place

Fin 2021, le Petit Rungis et la boulangerie Champain prenaient leurs quartiers au rez-de-chaussée de l’immeuble du coin où se trouvait auparavant La Dérive. Désormais, c’est un piano-bar qui s’installe au premier étage du bâtiment. Un concept novateur pour la vallée mosane. "La surface était assez grande et j’ai toujours adoré les pianos à queue noirs, raconte Cécile Watelet. Je voulais vraiment en faire un lieu de rencontres et de partage et de retrouvailles entre amis. L’idée du piano-bar est ainsi venue naturellement. En toute modestie, j’ai simplement envie de redonner un peu de standing à la Grand-Place comme il y a quelques années." Nostalgique de l’époque? Oui il y a un peu de ça. "Moi j’ai connu Huy au temps de sa splendeur avec le Jazz Matazz, l’Entre-Temps ou l’Escalier. À cette époque on ne se tracassait pas de recevoir un coup de couteau. On se sentait plus en sécurité et c’est ce que j’ai envie de retrouver."

Au nom du père

En redonnant une seconde jeunesse aux bâtiments, c’est toute l’histoire de sa famille qu’elle remet en musique. "J’ai décidé d’appeler mon piano-bar le Sofloti. C’était le nom du restaurant de mon papa qu’il tenait à Spa. Il l’avait baptisé ainsi en référence à ses trois filles: Sophie, Florence et Titi. C’est un hommage que je voulais lui rendre" , confie la Hutoise avec beaucoup d’émotion. Sur un espace de 400 m2, le piano-bar sera ouvert les jeudis, vendredis et samedis de 17h à 1h du matin. "Je ne veux pas faire un bar de nuit. Je veux que ça reste convivial. Le lieu peut être aussi aménagé pour des petits événements, pour des conférences ou autres manifestations. Au niveau de la carte, on aura vraiment de tout car nous n’avons aucune prétention. Nous proposerons un large choix mais aussi des planches à partager." Le 9 juin marquera ainsi la prochaine étape de son vaste projet avec l’inauguration du piano-bar. Il y aura encore d’autres idées à venir, d’autres coups de peinture à mettre et c’est encore une autre histoire qui se profile pour Huy.