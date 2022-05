Wasseiges s’offre un jeune de 17 ans

L’équipe drivée par Cédric Gratia se renforce avec la venue de Quentin Colard, un latéral offensif de 17 ans."Après avoir reçu une formation à Wasseiges entre U6 et U15, Quentin a été se former une saison à Waremme en U16IP. Cette année, Quentin évoluait en U19 à Fernelmont. Grâce à ses excellentes prestations, il a très vite intégré le noyau de la P3 et dans la foulée, celui de la P1 où il compte quelques apparitions", explique le club.