Vol de fleurs appartenant à la commune

Hervé Rigot, le bourgmestre de la commune de Waremme est en colère après le saccage des bacs de fleurs qui venaient d'être décorés par les ouvriers de la commune. " J'en ai plus que marre" , indique Hervé Rigot sur sa page Facebook. Mercredi dernier, les équipes parc et jardin ont planté de nombreuses fleurs pour égayer la ville. Un travail de " vrais voyous " a été réalisé ce weekend. " On peut tout faire pour rendre notre ville belle et propre, mais difficile d'éliminer la connerie ", estime Hervé Rigot. " C'est hyper frustrant ", explique le bourgmestre. "C'est tout un investissement. On plante à une certaine période pour éviter les gelées et des personnes sans scrupule sont venues tout saccager. Ça me donne envie de vomir." Lors des festivités d'Halloween, la commune avait déjà eu à déplorer un vol des potirons qui avaient été mis pour décorer la ville. " On ne va pas devoir mettre des caméras derrière tout le monde tout de même." Hervé Rigot déplore le vol, mais surtout l'image que ça va donner à la ville. " Cela touche à l'image de la ville, mais aussi au portefeuille de tous les Waremmiens. " Pour les autorités, ce comportement est au delà du vandalisme et de la dégradation. " C'est inacceptable. Nous sommes une petite ville avec une bonne ambiance. c'est une ville relax Je me demande si ils sont fiers d'avoir fait ce qu'ils ont fait."