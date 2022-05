Tentative de viol: son sursis n’a pas été révoqué

Condamné en mai 2019 à une peine de prison de 2ans avec un sursis probatoire de 3ans pour tentative de viol, coups et blessures et dégradations de biens immobiliers, un habitant de Huy risquait la révocation de son sursis. Il n’avait, en effet, pas été très régulier dans le suivi des conditions qui lui avait été imposées. Avec le confinement, le suivi psychologique individuel s’était poursuivi par téléphone mais l’homme n’avait pas été facilement joignable. La crise sanitaire avait également écourté sa cure de désintoxication, ce qui avait fait replonger le Hutois dans l’alcool et la drogue.