La réserve du bois de la Drève se dévoile

Un spécialiste en géologie, Jean Chapelle, a souligné l’intérêt minéralogique du site . "Elle comporte des bancs de calcaire remarquables appelé "les petits granits". Le calcaire est tacheté, avec des traces d’organismes marins à l’intérieur des pierres. Celles-ci datent de 320 millions d’années. À l’époque, le lieu était au fond d’une mer tropicale peu profonde ." Frédéric Degrave précise aussi l’intérêt au niveau de la biodiversité. " Nous sommes sur une carrière qui comporte des parois, des falaises, des zones de remblais avec une fraction de limont, d’argile, assez importante. Dès l’arrêt de l’exploitation, nous avons vu le site repartir vers un milieu forestier. Le choix était, soit laisser la zone se boiser et devenir fermée (le soleil rentre peu) ou la laisser ouverte. Vu la richesse des espèces présentes sur le site comme le papillon demi-deuil, des orvets, couleuvres à collier, et autres espèces d’oiseaux comme les rapaces, nous avons opté pour le second choix."

Pour maintenir le site tel quel, Natagora a préféré une méthode naturelle de gestion: des chèvres. "L’endroit escarpé convient parfaitement. Des clôtures ont été installées, et début juillet, un troupeau de la chèvrerie de Borlon sera présent pour une quinzaine de jours, pour éviter les repousses des arbres. " Les visiteurs ont pu découvrir aussi les variétés rares de ces milieux: orchidées, Parisettes, Sceaux de Salomon, Sanicles d’Europe, les Véroniques des Ruisseaux. Après un arrêt près d’une petite mare créée par un sanglier, Frédéric Degrave a montré les traces de pattes de plusieurs ratons laveurs. De quoi lancer une discussion sur ces envahisseurs, originaires d’Amérique du Nord, certes mignons mais inopportuns pour la biodiversité. Les promeneurs ont également soulevé des plaques sous lesquelles se dévoilaient des orvets, une couleuvre à collier avant d’arriver à la carrière, clou de la visite, un milieu calcaire regorgeant d’espèces nombreuses et diverses. Le lieu est évidemment clôturé et protégé, accessible seulement lors de visites organisées par Natagora.

Pour plus de renseignements: condroz.mosan@natagora.be