Sa colistière conseillère communale, Pernelle Bourgeois, très émue, s’est félicitée de cette collaboration dans l’opposition. "Notre amitié en sort renforcée et tu vas me manquer beaucoup. Je me réjouis de ce travail en binôme. L’aventure se poursuit pour l’opposition avec Bernard" .

C’est en effet Bernard Latinne (78 voix en 2018) qui siégera désormais comme conseiller communal.

"Je quitte la politique et je remercie les citoyens qui m’ont fait confiance pendant 10 ans, a encore commenté l’ex-élu. Et je tiens à remercier ceux qui ont toujours été là pour moi dans les bons et les mauvais moments" .