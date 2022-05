Alors, oui, forcément, ce week-end, Virginie Delrez (51ans) va quelque part aller au bout de son rêve, en faisant partie des 2000 choristes qui vont rendre hommage à l’artiste à travers trois concerts au Galaxie d’Amnéville, entre Thionville et Metz.

"Il s’agit d’un projet monté par Jacky Locks, explique la Tinlotoise. En 2018, j’avais déjà participé à trois concerts de l’association Chœur en Fête à Cannes, où avec 1000 choristes, nous avions accompagné Laurent Voulzy, Alain Souchon, Florent Mothe et Lissandro Cuxi, vainqueur de The Voice. C’était magique, et j’ai donc voulu rééditer l’expérience."

«Le chant pour développer ma capacité respiratoire»

Attirée par le chant depuis sa tendre enfance, Virginie Delrez, née avec un handicap, est tétraplégique depuis l’âge de 18 ans. Mais sa force de caractère lui a notamment permis de pratiquer avec succès le (handi) karaté.En 2014, elle décrochait ainsi la médaille d’argent aux Mondiaux de Brême. "J’ai toutefois dû arrêter cette discipline, et j’ai repris le chant pour continuer à développer ma capacité respiratoire, précise la soprano. C’est ma thérapie."

Arrivée en Lorraine, avec son conjoint, le week-end dernier, Virginie Delrez a participé aux dernières répétitions dans l’immense enceinte (15000 places), dont la capacité a été ramenée à 5000places pour l’occasion.

"Au départ, chaque choriste inscrit a reçu les bandes mp3 pour répéter seul. Des séances collectives ont ensuite eu lieu dans différents endroits en France. Personnellement, j’ai participé à deux week-ends de répétition à Paris en janvier et en avril.C’est très sympa car je revois des choristes que j’avais croisés en 2018."

Sur scène, les 2000 choristes bénévoles – les frais de logement et de nourriture sont à leur charge -, accompagneront Anne Sila, la gagnante de The Voice – All Stars en 2021, ainsi que Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday.

"Le public profitera aussi de la présence d’un orchestre symphonique et d’un orchestre rythmique, ajoute Virginie. Au total, nous chanterons 24morceaux, tous écrits par Jean-Jacques Goldman. Il y aura donc aussi du Céline Dion et du Johnny Hallyday."

Secrètement, Virginie Delrez rêve de poser sur une photo en compagnie de "La personnalité préférée des Français", comme ce fut le cas en 2018 avec Voulzy et Souchon. Mais on sait que JJG , qui vit entre Londres et Marseille, fuit les apparitions publiques…