Une fête des ateliers à vivre pleinement

La Fête des ateliers du Grain d’art, ce sont des expositions, des animations et des spectacles à voir et découvrir. Mais ce sont surtout des beaux moments à vivre et à partager entre les participants et un public curieux et sensible à un éventail de créativité et d’une richesse humaine au final.

Myriam Lambotte est la coordinatrice des ateliers et elle était très heureuse de la reprise de la fête dans sa version traditionnelle après deux ans. "C’est vraiment une belle reprise. Nous sommes très heureux. Et on sent que les participants avaient besoin de leur fête. C’est une vitrine de leurs créations. Le public est là. Il y a eu de monde tout le temps dans les expositions et aux animations. La salle Catoul a été presque remplie à chaque spectacle ", s’est réjouie Myriam Lambotte. Et ils étaient nombreux. Trois groupes théâtraux se sont succédé ainsi que le groupe d’impro débutants et l’équipe des Wanz upon a time. "Nous avons eu aussi le dimanche l’Atelier théâtre Action Les Energivous" .

Le public s’est émerveillé devant les réalisations artistiques dans la grande salle qui était aussi un espace très vivant. "Durant le confinement, les ateliers danse folk ont été interrompus, mais accordéon diatonique a toujours continué." explique Myriam Lambotte. " Et son animatrice Christine Decerf a créé ici son “Bar sons”. Avec des membres, ils ont organisé un mini bal. Le public s’est prêté au jeu. C’était chouette".

Une autre activité sympa était l’espace "Traces de la vie quotidienne." Les animateurs et le public ont durant un court instant joué des petits moments de tous les jours dans un décor blanc sous le jeu du cadavre exquis. " Toutes les petites scènes feront l’objet d’un montage vidéo", poursuit Myriam Lambotte. "Il sera envoyé en “mail art” dans le cadre du projet TRACES initié par Incidence qui est la Fédération des centres d’expression et de la créativité pour une exposition collective."