"Je ne me retrouvais plus dans le rôle de conseillère de l’opposition où il fallait être contre des projets sympas pour la ville" , a expliqué l’élue, entourée par le bourgmestre empêché Christophe Collignon, le le bourgmestre ff Éric Dosogne, ainsi que le président de l’USC Benjamin Van Hulle.

De son côté, Écolo a réagi de ce départ surprise, via un communiqué de presse: "Nous n’avons pas été concertés dans son choix et nous le regrettons. D’autant plus dans le contexte des dernières affaires qu’a connues le PS hutois. Écolo constate que, de la sorte, Laurine Corthouts ne remet pas son mandat de conseillère communale, pourtant obtenu sur la liste Écolo grâce à la confiance des électeurs dans les valeurs et le programme pour créer #HuyAutrement."