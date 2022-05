Les Mohatois ont salué le retour du cortège

Une chaise entre les mains, les habitants sortent et s’installent confortablement devant leur maison. Au fil des minutes qui passent, petits et grands sont de plus en plus nombreux à faire de même, tout le long de plusieurs rues. Cette scène, on a pu la revoir en ce jour de l’Ascension à Moha. Le cortège religieux et folklorique organisé par les membres du Comité des Fêtes de Moha, à l’occasion de l’édition 2022 des traditionnelles Fêtes de la Neuvaine était de retour, après le creux pandémique.