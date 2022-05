Le RaVel’Expo en photos et en vidéos

Retranscrire la passion

Le photographe et le vidéaste sont donc allés à la rencontre de dix artisans locaux durant deux jours. "On a passé environ 1h30 avec chacun d’entre eux." Parmi les artisans sélectionnés, on retrouve le Moulin du Stwerdu, l’Osier de Hosdent, Maman Patisse, l’horloger Art-Temps, le cordonnier Jean-Luc Dantinne, Papy Davidson, la Ferme des 3 moutons, Hello Rosie, les Petites Choses d’Amandine et les Crayons d’Opi.

"On a découvert des artisans que l’on ne connaissait pas et qui, pourtant, se trouvent juste à côté de chez nous. On a vu des choses innovantes, de la passion et on espère avoir pu retranscrire cela dans nos photos et nos vidéos" , souligne Rémy Peeters.

Tout au long du parcours de 7 km, les promeneurs peuvent donc découvrir 33 bâches grand format reprenant les photos de Rémy Peeters. Un QR Code permet, lui, de renvoyer aux vidéos réalisées par Gaetan Targhetta.

"Cela permet finalement d’avoir deux regards différents mais qui se rejoignent" , souligne le photographe. Et si l’idée était de mettre en avant le savoir-faire des artisans, l’objectif était aussi de ne pas tout montrer "pour donner envie aux gens d’aller les découvrir eux-mêmes."

De la promotion autrement

De leur côté, les artisans se sont volontiers prêtés au jeu des photos et des vidéos. Pour eux, c’était aussi l’occasion de faire de la promotion pour leur activité d’une autre manière. "Cela permet de mettre en valeur notre travail à travers de belles prises de vues. D’autant plus que l’on a n’a pas toujours le temps de faire notre propre promotion et qu’Instagram et Facebook ne sont pas toujours notre fort. À travers cette exposition, on touche aussi un autre public que celui que l’on retrouve sur Internet" , explique Sarah Van Heertum de la Ferme des 3 moutons.

À noter que toutes les bâches photos seront mises en vente une fois l’exposition terminée au prix de 50 € pièce. Si l’une d’entre elles vous intéresse, vous pouvez marquer le faire savoir via le mail adl@braives.be.

Toutes les infos sur www.braives.be/ravelexpo