Il ne manquait que les cigales au marché provençal

Du côté des exposants, le sourire et la satisfaction étaient aussi au rendez-vous. "Il y a vraiment pas mal de monde, confie Corinne, commerçante de tissus provençaux. Les gens sont assez curieux et se laissent vite tenter, bien que certains habitués, devenus des amis pour la plupart, savent très bien pourquoi ils viennent sur le marché. D’ailleurs, ce marché ne leur donne qu’une envie, y retourner."

Il faut être motivé pour venir passer une belle partie de la belle saison chez nous, en Belgique. "On aime beaucoup les Belges, et les Belges nous aiment aussi énormément, continue-t-elle. C’est toujours un plaisir de revenir chaque année. Évidemment, vu les dates serrées, en comptant le temps de monter le stand et de le démonter en partant, cela prend du temps et il n’est pas possible pour nous de redescendre. Certains le font, mais ils remontent après deux jours. Lorsque nous avons un week-end de libre ou que nous sommes dans la région de Charleroi, il y en a quelques-uns qui redescendent en avion."

Une clientèle fidèle

Les Belges sont en tout cas très friands des produits provençaux. Parmi les personnes interrogées, une seule phrase ressortait chez quasiment tout le monde: "On veut juste y retourner!"