L’aéroport nuisible pour le sommeil et la santé, c’est ce qui émerge de notre débat. Ce dernier lancé dans le cadre d’un avis rendu par la Ville de Waremme à la Commune de Grâce-Hollogne. Pour rappel, cette dernière avait mis en place une enquête publique dans le cadre d’une étude d’incidences.

Ainsi, nombreux ont commenté cette question qui fait couler l’encre à flots depuis des années. "Les nuisances, c’est surtout la nuit avec les gros-porteurs, exprime Danielle, de Flémalle. Depuis leur lancement, je dois prendre des anxiolytiques pour me permettre de me rendormir. En plus des nuisances par le bruit, ils nuisent à ma santé!" Idem pour Lætitia, de Saint-Georges, qui se dit "réveillée quasiment chaque nuit. J’ai donc de gros soucis de santé" , dit-elle tout comme Fred, d’Amay.

Sous l’article-débat que nous avions partagé sur Facebook, Ivano, lui, propose: "Faisons comme à l’aéroport de Zurich où il n’y a aucun mouvement de 22h à 6h du matin." D’autres réclament qu’on cesse au moins de faire voler les gros-porteurs, particulièrement bruyants, de nuit.

Aussi un souci pour l’environnement

Pour Eddy, ce sont les nuisances olfactives qui posent problème. "Le bruit ne me dérange pas, j’ai acheté ma maison en toute connaissance de cause. Par contre, je m’inquiète des odeurs de kérosène. Certains jours, c’est intenable." Et justement, l’impact sur l’environnement est aussi une problématique soulevée par les lecteurs. "Liege Airport devient le plus gros aéroport de fret d’Europe et ce n’est pas une bonne nouvelle, exprime Anthony. Est impactée la santé par les nuisances acoustiques et la pollution de l’air mais les gros-porteurs nuisent également au sommeil de dizaines de milliers de Liégeois, ce qui augmente les risques d’AVC et de dépression. L’aéroport de Liège est l’un des derniers en Europe à autoriser les vols de nuit."

Ce dernier déplore également "la bétonisation" des sols toujours plus importante, "sur des terres nécessaires pour nourrir de nombreuses familles" . Anthony note également l’augmentation du trafic sur les routes, due à l’activité du géant chinois de l’e-commerce Alibaba, et donc du dégagement toujours plus important de CO.

«Bien pour l’emploi et l’économie»

Ils sont également nombreux à exprimer ne pas être dérangés par les avions, passant au-dessus des nuisances, préférant voir le bon côté des choses selon eux. "Il est triste de vivre dans une zone bruyante proche de Bierset mais c’est aussi l’avenir économique de notre Wallonie qui est un enjeu important pour nos enfants. De plus, l’aéroport de Bierset est un pôle attractif" , tempère Christian.

Pour Jacques, le fait que la Chine ait choisi Liège comme partenaire économique européen est une chance. "N’est-ce pas favorable à l’avenir de nos enfants?", pense-t-il lui aussi. Pour un certain nombre de personnes, l’aéroport liégeois est générateur d’emplois et les nuisances sont le prix à payer pour le développement économique de la région.

Les plaintes «plus fréquentes il y a 25ans»

C’est la santé qui inquiète donc le plus mais, dans les faits, qu’en est-il? Nous avons pris contact avec plusieurs médecins opérant sur les communes de l’arrondissement parmi les plus impactées par les nuisances. Et la tendance générale, c’est que peu de patients expriment avoir la santé affectée par l’activité de Liege Airport. À Saint-Georges, "je n’ai quasiment pas de patients qui se plaignent des nuisances sonores, mais peut-être qu’ils ne le disent pas" , exprime le docteur Martin Vandervelden.

Le docteur Bernard Dispas, de Saint-Georges toujours, reconnaît que "c’est vrai, le bruit généré par les avions à Saint-Georges est parfois impressionnant". Mais il ajoute: "Les plaintes liées au bruit des avions étaient bien plus fréquentes il y a 25ans, époque où c’était le sujet n°1. Cependant, beaucoup des personnes qui vivaient ici à cette époque sont parties. Peut-être que ceux qui restent ne sont pas si dérangés que cela."

«Aussi un impact sur le moral»

Du côté de Fexhe-le-Haut-Clocher, même signal. "J’ai très peu de patients qui se plaignent , dit le docteur André Damoiseaux, même s’il y a toujours bien l’un ou l’autre qui dit être dérangé la nuit par les avions. Mais ce n’est pas beaucoup."

Pour le docteur Johan Sterkendries, président de la Société de médecine de Waremme et environs (SMWE), "on est assez loin de l’aéroport à Waremme et dans les communes alentour. Je n’ai jamais eu de retour de patients qui se sentiraient dérangés par les nuisances de Liege Airport" , dit-il, précisant que l’impact éventuel sur la santé ne concerne pas que les conséquences liées à un manque de sommeil.

"Il peut aussi y avoir une influence sur la santé mentale: l’extension continue de l’aéroport dévalue les maisons. Ce qui peut peser sur le moral des personnes, qui voient leur bien perdre en valeur. Ceci alors que la vie devient de plus en plus chère… Ça n’arrange rien."

Humeur et bien-être sont surtout impactés

À la clinique du sommeil du Centre hospitalier régional de Huy (CHRH), même son de cloche que du côté des médecins: "Beaucoup se plaignent d’être réveillés la nuit mais ils ne disent pas que c’est spécialement dû à l’aéroport" , renseigne la responsable du service, Virginie Reiters.

La doctoresse précise par ailleurs qu’être régulièrement réveillé durant la nuit agit surtout sur l’humeur et le bien-être durant la journée. "Dans les cas les plus extrêmes, on peut observer de la dépression chez les patients. Par contre, ajoute-t-elle, il n’est pas prouvé que cela a un impact sur le système vasculaire."