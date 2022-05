Travailleurs et élèves courent-ils un risque?

Une seule et unique offre a été remise dans les délais impartis, mais l’entreprise ayant remis offre, ne disposait pas de l’agréation demandée. " Le marché a été représenté au conseil communal en septembre. Aucune offre n’est parvenue dans le délai fixé." Le cahier des charges et les conditions de passation du marché, ont été représentés au conseil, mardi soir, pour la mise en conformité électrique des bâtiments scolaires et de la crèche. " Le marché est divisé en 3 lots."

Sur le même sujet, et plus encore puisque l’opposition tout entière, elle, a ajouté les bâtiments de l’administration et du dépôt communal. Elle ne comprend pas pourquoi la mise en conformité de l’électricité dans ces bâtiments, n’a toujours pas été réalisée.

" L’installation électrique de l’école communale de Berloz, par exemple, aurait dû être réalisée, au plus tard, le 31 décembre 2016 déjà", regrette fortement le conseiller communal écolo Roland Vanseveren. " Ce sont des travailleurs, des usagers, des élèves, qui fréquentent l’ensemble de ces différents bâtiments."

Aussi vite que possible!

D’après Roland Vanseveren, l’employeur est, légalement, tenu d’exécuter les travaux de mise en conformité " aussi vite que possible. Cette non-conformité fait courir un risque à tout le monde." Que ce soit le groupe écolo, PS # et le conseiller indépendant Paul Jeanne, toute l’opposition somme le collège de se mettre en ordre au plus vite. Une opposition qui regrette grandement que le collège ne rentre pas un dossier afin d’obtenir des subsides pour effectuer les travaux. " Si vous tentiez d’obtenir des subsides, il resterait alors des fonds propres", s’exclame la conseillère écolo Isabelle Samedi. Pas content non plus Christophe Ben Moussa, conseiller PS #. " Le délai pour réaliser les travaux est dépassé", regrette-t-il. " Je comprends les écolos."