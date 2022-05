La Commune de Nandrin n'ira pas en cassation dans la guerre des deux vaches

Alors que les élus nandrinois auraient dû avaliser mardi soir la décision du collège d’aller en Cour de cassation dans ce vieux dossier judiciaire, le point n’a finalement pas été évoqué à huis clos. "On nous a affirmé que nous n’avions aucune chance de gagner en cassation, et on nous a dit de ne pas poursuivre l’affaire" , précise le bourgmestre Michel Lemmens. Conséquence: l’assureur de la Commune va devoir payer l’addition: plus de 100000 €.

Pour rappel, le conflit avait pris sa source dans le décès de deux bêtes que les agriculteurs imputaient à la Commune. Le cheptel se trouvait dans des prairies de Saint-Séverin. Des problèmes d’égouttage au Moulin de Falogne avaient provoqué l’écoulement d’eaux usées dans ces champs, ce qui avait, selon les agriculteurs, empoisonné deux vaches, retrouvées mortes.

Au terme de multiples rebondissements judiciaires, et après de multiples tentatives de conciliation, la Commune avait finalement été condamnée à verser aux deux plaignants 40000 €, auxquels il fallait ajouter les frais liés à la procédure en justice, soit au total plus de 100000 €.