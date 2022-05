Il est condamné à une peine de travail de 60h pour avoir saccagé des véhicules le soir du réveillon à Huy

Le tribunal correctionnel de Huy, présidé par le juge Maglioni, a rendu son jugement. Le Hutois écope de 60 heures de peine de travail et d’une amende de 400 € frappée d’un sursis de trois ans.

Ce n’est que le 2 janvier qu’il est intercepté à la sortie de son domicile. Et au vu des multiples coups, traces et autres ecchymoses qu’il présente, il admet qu’il peut très bien être l’auteur des faits. Grâce à la localisation des dégâts, les enquêteurs peuvent très bien retracer l’itinéraire du principal intéressé. Si ce dernier est bien reconnu comme responsable de la casse, il se voit néanmoins acquitté pour des vols dans les véhicules. On n’a pas retrouvé d’argent ou de parfum chez lui.

Rappeler le respect

Pour ce qui est des parties civiles, le tribunal se réserve d’ailleurs à statuer sur les éventuels intérêts civils. Deux véhicules sur sept sont d’ailleurs toujours en état de rouler. Quant à l’auteur des faits, il ne va pas bénéficier de la suspension du prononcé, comme sollicité par son conseil. Au vu de la gravité des faits, il est nécessaire, précise-t-on, " de rappeler le respect des biens d’autrui".

Néanmoins, la personnalité du prévenu a penché dans la balance. Ses aveux, les regrets qu’il a émis immédiatement après les faits et sa volonté de vouloir réparer les conséquences de ses actes ont orienté la décision du travail vers une peine de travail d’une durée de 60 heures (ou, à défaut, 3 mois de prison). Il est aussi condamné à 400 € d’amende (ou 8 jours de prison). Une amende qui, pour sa part, bénéficie d’un sursis simple d’une durée de trois ans.