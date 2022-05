" Nous ne remettons pas du tout en cause son travail, réagit Michel Masset, conseiller de l’opposition. Mais son taux de présence est vraiment très bas au collège et nous trouvons qu’il est très bien rémunéré quand même." Le taux de présence en question avoisine les 45%, là où le bourgmestre, par exemple, atteint les 96%. " Il est clair que c’est par manque de temps mais on se demande si ce ne serait pas mieux de rémunérer les membres du collège en fonction de leur taux de présence. Ça pourrait peut-être avoir un effet positif", questionne Michel Masset.

De son côté, Jean-Marc Daerden, le bourgmestre, rappelle: " C’est le code de démocratie locale qui régit les rémunérations, nous n’avons pas la main là-dessus". Et d’affirmer: " Les absences de M. De Sart ne l’empêchent pas d’être au courant de tous les dossiers. Cela ne nuit en aucun cas au bon déroulement du collège. Par ailleurs, il est présent à tous les conseils communaux et du CPAS."

Nouvel éclairage au hall

Autre point à l’ordre du jour de la séance: le changement de l’éclairage du hall omnisports. " L’éclairage devenait vétuste, indique Jean-Marc Daerden. Il comptait des lampes qu’on ne trouve plus sur le marché. Maintenant, l’arbitrage est intransigeant sur la qualité de l’éclairage et il était donc temps de faire quelque chose."

Ce renouvellement, d’ailleurs prévu au budget, coûtera environ 30000 euros à la Commune. " Nous avons réalisé un cahier des charges avec l’AES (Association des établissements sportifs) et l’avons adapté à notre situation."