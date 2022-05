Spectaculaire collision à Ben-Ahin

Une violente collision, qui a fait trois blessés légers, s’est produite ce mercredi après midi, avenue du Bosquet à Ben-Ahin. Une automobiliste qui circulait sur la nationale 90 dans le sens Andenne-Huy a percuté deux véhicules. Le premier se trouvait au milieu de la chaussée et se préparait à rejoindre le quai de l’Écluse, le second venait en sens inverse. À son bord, un couple et son bébé. Leur voiture, une Renault Captuur, s’est retrouvée sur le toit. Les victimes ont toutes été transportées vers le CHRH. Alors que la chaussée a été temporairement fermée à la circulation, c’est le dépanneur Charlier qui a procédé à l’enlèvement des véhicules fortement endommagés.