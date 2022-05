Premier festival du livre ce week-end

Le premier festival des auteurs, baptisé « Lir’Ecrire », est organisé ces 27, 28 et 29 mai dans le château Brunsode à Tilff par le CCPL (Conseil consultatif pour la promotion de la lecture et de l’écriture). Pendant trois jours, plusieurs événements seront organisés avec pour thème le livre et ses auteurs. Vendredi à 17 h 30, place au slowreading (de la lecture en groupe et en silence) dans les jardins du château. À 20 h, Paul De Ré viendra présenter son dernier livre, Le Chantoir du diable.