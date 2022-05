L’excellence pour les écoles engissoises

Les écoles engissoises font leur entrée dans le Pacte d’excellence de l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Lundi soir, au conseil communal, organisé, cette fois, dans une des salles du bâtiment de l’ancienne gare ferroviaire, l’échevine de l’Enseignement, Dominique Brugmans, a annoncé la confection de deux plans de pilotage pour toutes les écoles d’Engis. " Un plan de pilotage pour les établissements scolaires des Fagnes, des Kessales et Wauters et un autre, pour les écoles d’Hermalle et de Clermont", explique Dominique Brugmans.