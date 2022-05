L'échevin des Finances Christian Elias: "La situation budgétaire est dramatique"

La Commune de Burdinne peut, tout de même, compter sur une augmentation de ses recettes "avec 50000 € supplémentaires du fonds des communes et 23000 € en plus pour le précompte immobilier. Mais même ça, ça ne couvrira pas l’entièreté de nos dépenses." L’échevin des finances l’assure: il n’a jamais vécu une situation comme celle-là. "Et quand on regarde l’avenir par le prisme de l’évolution des salaires – qui est, bien sûr, nécessaire – je ne sais pas si nous pourrons avoir un budget en équilibre en 2023.

Pour le groupe d’opposition "Participe Présent", "les choses étaient prévisibles" , souligne le conseiller Romain Verlaine. "Quand on regarde les comptes des années précédentes, on voit que rien n’a été fait pour diminuer les coûts de l’énergie." Faux, selon Christian Elias. "Le passage au LED pour l’éclairage public est notamment en train de se terminer. On ne peut pas dire que rien n’a été fait."

En outre, au budget extraordinaire, une somme de 60000 € a été ajoutée afin d’installer la fibre optique à la maison communale et à la gare. "Et on attend la réponse à un appel à projet afin d’éventuellement obtenir des subsides pour financer ce projet."