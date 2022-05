La Ville de Liège doit 425€ à la traiteur Camaoh

Et là, près de 6mois plus tard, Marie Carreras n’a toujours pas été payée. Quand elle a changé de banque en janvier2022, elle en a pourtant averti ce dernier client qui lui devait encore de l’argent. Mais on n’en a pas tenu compte à la Ville de Liège et la somme, versée sur le compte (fermé) de Marie, est repartie dans les caisses communales. Et depuis, malgré des dizaines de coups de fil et de mails et deux mises en demeure envoyées par son avocat, pas moyen pour elle de récupérer son dû. "On me dit maintenant que ça ne dépend plus du service de facturation mais du service de remboursement et chez eux, on me dit qu’ils ne peuvent plus faire de remboursements pour un temps indéterminé, à cause de problèmes techniques! C’est juste dingue! Mais même si le temps que j’ai passé à tenter de récupérer mes sous et l’intervention de mon avocat m’ont coûté plus de 425€, j’en ai fait une question de principe. Je ferai des pieds et des mains, je ne lâcherai pas. Mais qu’est-ce que je dois faire? Contacter le bourgmestre et les échevins liégeois? Faire un sit-in devant l’hôtel de ville?" , arrive néanmoins à plaisanter Marie Carreras. Qui n’envisage par contre pas de lancer une procédure de recouvrement judiciaire. "Dans ce cas, les frais d’avocat sont à ma charge, peu importe l’issue de la procédure. En outre, je devrais faire appel aux services d’un huissier de justice pour qu’il lance une citation et, en général, il sollicite le versement d’une provision d’environ 300€. Cette solution n’est pas envisageable, comme la facture ouverte s’élève à 425€."

Marie Carreras a aussi écrit au directeur financier de la Ville (NDLR: il nous a répondu, lire ci-contre). "Il me reste la possibilité de faire un post Facebook décrivant la situation et en identifiant le bourgmestre et les échevins. Peut-être que certaines personnes susceptibles de m’aider se manifesteront ou d’autres, victimes comme moi de cette situation complètement scandaleuse. Ensemble, nous pourrons peut-être intenter quelque chose…"