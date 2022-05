La «Roulotte Verte» était de passage

Roulotte Verte et Compagnie, anciennement appelée La Troupe de l’îlot , c’est une compagnie théâtrale nomade originaire de Marche-en-Famenne. "Nous circulons dans des roulottes avec la particularité que l’une d’entre elles est tirée par un cheval. Pendant nos tournées (NDLR: ils en réalisent deux par an), c’est donc le pas du cheval qui donne le rythme. On fait rarement plus de 15 kilomètres entre chaque date", explique Stefan Bastin, membre de la troupe.

L’objectif de la compagnie est d’amener le théâtre en milieu principalement rural. "On ne choisit pas les lieux en fonction de la taille du public. Mais ce sont plutôt des lieux où il y a, généralement, peu de théâtre."

Que des créations

Les spectacles proposés par la compagnie nomade sont tous des créations, aussi bien jouées par des ateliers qui se donnent durant l’année que par des acteurs "qui en vivent" , précise Stefan Bastin , "On ne fait pas d’interprétation. Et nos spectacles portent souvent sur des sujets de société abordés notamment par l’humour mais pas seulement." Si elles se veulent familiales, les créations de la compagnie sont plutôt pour les ados ou les adultes. "Mais cela reste accessible aux enfants que ça soit par le fond ou par la forme."

Lundi soir à Ouffet, les spectateurs ont d’abord pu assister à un banc d’essai d’un atelier baptisé "Les Clowneries de la Fontaine". "C’est un travail de développement du jeu d’acteur sur le travail du clown" . Suivi par "De l’autre côté", une pièce qui aborde toutes les formes d’enfermements. "C’est un spectacle qui propose de sortir de ses peurs et d’aller voir de l’autre côté." Le tout accompagné par un guitariste, Gabriel Lecluyse.

Roulotte Verte et Compagnie sera de passage à Hamoir ce mercredi 25 mai (Quai du Batty) et à Anthisnes le 27 mai (Place J. Legros). Et ils termineront leur tournée à Neupré le 29 mai à la ferme Larock. À noter que le prix d’entrée est libre. " Chacun donne ce qu’il veut à la fin du spectacle."

Toutes les infos sur www.roulotteverte.be