À fraises abondantes, vente «urgente» pour le producteur de Wanze

Pour le reste, les clients de Charles-Édouard Jolly sont fournis en fraises fraîches, qu’ils soient consommateurs privés ou professionnels de l’horeca ( "plusieurs étoilés se fournissent chez nous" ), sans oublier les autres activités de la famille (dans les plats au restaurant du Golf de Naxhelet, sur la croûte aux fraises de la boulangerie Champain).

Trouver les bons créneaux

Mais comment dès lors écouler ses fraises en abondance pour éviter des pertes? Certains producteurs de la région optent pour des promotions faites à leur clientèle (un ravier gratuit en fonction de la quantité achetée). "De notre côté, on cherche plutôt des solutions de transformation, confie le Wanzois dont les fraises finissent alors dans les ateliers de Celinette (confitures à façon), ECH (jus de fraise) et des Délices de Marie (vinaigre, sirop, gelée, jus pomme-fraise). Avec Celinette, c’est la première année. Mais, nous écoulions déjà une partie de notre production chez les autres les saisons précédentes quand il y avait un pic de production.Comme le phénomène nous a davantage dépassés cette année, on écoule encore plus vers ces filières.En temps normal, 80% de notre production est dédicacée à la clientèle privée et horeca.Cette année, un tiers va vers les autres filières. On est évidemment heureux d’avoir une toute bonne saison comme celle-ci, mais il faut savoir gérer derrière et trouver les bons créneaux. Le plus compliqué est d’anticiper les moments de pic en fonction de la météo.À 15 jours, c’est impossible.On ne panique pas, car on commence à être habitué.Mais, cette saison n’est pas facile à gérer."

Journées autocueillette les 4 et 11 juin

Dans ces conditions, les journées d’autocueillette proposées aux particuliers revêtent également une importance. Celle du 19 mai dernier a attiré 300 personnes.Charles-Édouard Jolly en a programmé deux autres les 4 et 11 juin prochains. "C’est une belle activité à faire en famille.On en profite pour donner des explications.Les clients peuvent venir avec leurs contenants ou nous pouvons leur fournir aussi des raviers.On fonctionne avec des tarifs avantageux et à la pesée quand ils ont fini de cueillir."