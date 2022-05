Les enfants, héros de la journée

Dimanche, le temps de la journée, Amay est devenue la capitale des enfants et des familles. Et cela, grâce aux deux animatrices du centre culturel, Émilie Threis et Vicky Stratidis, muées en super-héroïnes pour coller au thème de cette année, "Les super-héros". Ceux bien connus de fiction mais aussi ceux qui travaillent toute l’année pour assurer la vie de toute la population: la police en général et plus particulièrement la zone Meuse-Hesbaye; la zone Hemeco avec ses pompiers et ses ambulanciers et le 4eBataillon du Génie. Absolument tous ont fait la fierté des habitants: pour preuve, la demande de renseignements, de même que la visite de leurs véhicules, qui ont rencontré un énorme succès.