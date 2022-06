Le commerce hamoirien en pleine transition

Ça bouge rue du Pont et ses alentours. Dans le cœur commercial de Hamoir, l’heure est aux rachats de bâtiments, à la rénovation et la relance de surfaces commerciales, laissant entrevoir une redynamisation du commerce et du bâti. " La rue du Pont fait l’objet d’un débat depuis des années" , indique le bourgmestre, Patrick Lecerf. Voici dix ans, la Commune identifiait une double problématique. D’une part, le souci de transmission des commerces, qui autrefois se passaient de génération en génération. De nombreuses enseignes familiales ont disparu ces dernières années, faute de repreneur. D’autre part, le bâti de la rue du Pont est vieillissant, les cellules commerciales y compris. "Il faut remettre en état, aux normes, ce qui engendre d’importants fraiset peut rebuter les candidats." Le Covid et les inondations en ont remis une couche. Autant dire que la rue du Pont n’est plus au mieux de sa forme. Mais il semblerait qu’un vent nouveau souffle depuis quelques mois. "On observe une reconversion positive qui embraye sur celle observée autour de la place Del’Cour où sont arrivés le coiffeur, le magasin bio, la cordonnerie." Plusieurs bâtiments viennent d’être repris par des investisseurs qui comptent y développer logement et commerces. "Le commerce de Hamoir est en phase de transition, indique le mayeur. On assiste à un tournant avec cette chance d’avoir des investisseurs qui aiment la région, veulent participer à son renouveau." On fait le point sur ce qui bouge ou va bouger dans les mois à venir rue du Pont.