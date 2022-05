Les chantantes Québecofolies lancées ce soir à Huy

Pour les artistes à l’affiche, l’enjeu est de se faire remarquer dans l’espoir d’être signés pour plusieurs dates et ainsi se forger une notoriété de ce côté de l’Atlantique. "Sans la pandémie, “Comme un film”, présenté aux Québecopholies en 2019, aurait été programmé en 2020 à Wanze et Shaun Ferguson au Festival d’Art, regrette Anne Wathelet, programmatrice au centre culturel de Huy, partenaire des Québecofolies avec l’Atelier rock et le centre culturel d’Amay. Pour nous, ce festival est une belle opportunité de piquer la curiosité de notre public majoritairement plus “théâtreux” avec une semaine de découvertes musicales de qualité sur nos deux scènes (NDLR: au foyer et sur la scène de la grande salle transformée en cabaret) et à l’Atelier rock."

Franc’Off en nouveauté

Nouveauté 2022, les Québecofolies englobent le concours des Franc’Off pour artistes émergents de chez nous.Il donnera à trois formations (parmi 9 candidats à départager) un ticket pour l’affiche des Francofolies de cet été. La première vague aura lieu ce lundi soir à l’Atelier rock et la deuxième déferlera demain au centre culturel avant le verdict du jury. Autre nouveauté incorporée aux Québecofolies cette année, le projet Konexion Internationale (sur toute l’Europe et l’Afrique francophone) mettra en vitrine trois artistes émergents belge, canadien et français, ce mardi après-midi à l’Atelier rock.