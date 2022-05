Élèves en scène à l’Atelier rock

Bien que l’expérience de la scène n’était pas une première pour cette famille hutoise, vivre un tel moment à cinq restait un défi à relever. "Je ne me suis pas dit au matin que j’allais chanter , confie la maman. Je me suis dit que j’allais performer, porter le projet pour le groupe, pour la famille."

Et c’est avec un titre du groupe italien Maneskin que démarre la prestation pop-rock de la formation avec, pour être à l’aise dans la note la plus haute et rester dans la tessiture de la voix, la diminution d’un ton pour chaque instrument. "Are you man" d’Artic Monkey poursuit et clôture déjà le set avec une impression de trop peu pour chacun des artistes. "On connaît tous du stress avant de monter sur la scène , poursuit Julie Comblin. Et quand c’est fini, on trouve que c’est trop court. L’idée est alors que dès la première note, on se mette directement dedans, pour en profiter."

En tout, ils étaient 78 élèves répartis dans vingt-huit ensembles à présenter leur travail sur la scène. Soit, un quart de la population qui fréquente l’Atelier rock. Pop, métal, rock, hip-hop, les styles se confondent, s’apprivoisent pour une soirée qui mise sur un brassage de genres et de styles de musique parfois émergentes. "Durant l’année, les élèves apprennent des morceaux imposés par le comité pédagogique , détaille Patrice Saint-Remy, le coordinateur. Et deux fois par an, on les initie au cours d’ensemble. Ici, c’est la finalité. Ce concert est pour eux l’occasion de monter sur scène et de proposer quelque chose de correct pour un public. C’est comme une sorte de vitrine pour l’Atelier rock."