Atterrissage chahuté pour une montgolfière à Hamoir

Frayeur ce dimanche soir vers 21h à Hamoir pour cinq passagers et un pilote de montgolfière. Face à l’absence de vent, l’aérostat n’a pas pu atteindre la destination finale qu’il s’était fixée et a fini par se poser sur le boulevard Pierret, à l’entrée de la localité, sous les yeux ébahis de riverains et automobilites.