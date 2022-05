Ocotechnical en Nouvelle-Calédonie

L’entreprise est devenue une référence dans les chantiers de terrassement en milieu périlleux, en Belgique mais aussi en Europe, où elle s’exporte. Elle est aussi une des rares à disposer d’une pelle-araignée, une pelle hydraulique munie d’extensions de jambes et de bras afin de permettre les interventions sur terrains escarpés. C’est ce qui a poussé la société minière de Nouvelle-Calédonie à faire appel à elle pour cet important chantier qui consiste à sécuriser un effondrement rocheux survenu récemment et qui freine l’activité d’extraction. "C’est un client commun qui nous a renseignés. La société nous a contactés pour évaluer si un terrassement était possible. Il s’agit d’une mine de nickel à ciel ouvert. Toute une paroi rocheuse, pourtant sécurisée par une couche de béton pitonnée en profondeur s’est effondrée, bloquant des accès." Damien Baiwir s’est rendu sur place il y a trois semaines pour rencontrer les dirigeants calédoniens de la mine et voir ce qui était techniquement faisable. "La société avait mis sur la table trois options, détaille Laurence Daele. La nôtre, efficace et beaucoup moins coûteuse, a été retenue."

Le chantier va débuter en septembre prochain pour une durée de deux mois. La pelle-araignée va être acheminée sur place, par mer, via un cargo, dès le mois de juin. "Car le transport est planifié en 75 jours!" , explique Damien Baiwir. Une équipe de cinq personnes sera aussi envoyée là-bas depuis Ferrières. Des hommes formés et habitués à la conduite de cet engin particulier mais aussi au guidage de la machine, sur corde. "Nous allons travailler à 80 mètres de hauteur, poursuit le patron. Il s’agit de terrasser 4000 m3de terrain rocheux. L’objectif est d’aider notre client à rouvrir une piste d’accès à une mine de nickel.Le travail va nécessiter de travailler sept jours sur sept, pendant 60 jours, en organisant des relais en équipe." Damien Baiwir et son équipe (une vingtaine de personnes) sont fiers de ce nouveau contrat. "C’est la première fois qu’on s’exporte hors Europe. C’est en tout cas valorisant pour nous, une reconnaissance de cette expertise et de notre recherche de niveau d’excellence. Depuis le lancement de la société, on s’est mis un cadre rigide en axant sur quatre valeurs; sécurité, expérience et compétences des hommes, formation et communication. Ça demande énormément de boulot, mais voilà, ça paie…"