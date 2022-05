Marché au Moulin de Ferrières: appel aux producteurs

C’est dans le cadre de la semaine du Bio que les producteurs, artisans et créateurs locaux envahiront la cour intérieure du Moulin de Ferrières. L’Agence de Développement Local (ADL) de Héron relance, le 12 juin, de 13 h à 17 h, un concept qui avait connu son petit succès il y a quelques années. "La dernière fois que nous avons organisé un marché local au Moulin de Ferrières c’était en 2018, rappelle Raphaël Villafrate, agent ADL. Nous sommes donc en train de relancer la machine et nous faisons appel aux producteurs, artisans et créateurs locaux qui souhaiteraient un emplacement. On ne sait pas encore si l’idée est de pérenniser le projet. Ce qui est sûr c’est que ce n’est pas pour proposer un marché hebdomadaire. Ici c’est surtout l’occasion de marquer la fin de la semaine du Bio, même si nous n’imposons pas aux producteurs de l’être." L’ADL de Héron lance donc un appel aux acteurs et producteurs locaux de la région pour rejoindre le marché de retour après les années Covid. Une jolie façon de poursuivre la dynamique du circuit-court. "Des Héronnais évidemment mais nous ciblons plus large. Notre objectif est de pouvoir offrir un panel le plus large possible à proposer aux visiteurs. Les places sont par contre limitées et l’emplacement est fixé à 10 € , ajoute Raphaël Villafrate. C’est aussi l’occasion de nouer des liens avec des producteurs de la région, leur faire découvrir le Moulin de Ferrières et créer des contacts pour d’autres événements similaires."