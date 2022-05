Violente agression à Aywaille... et vol à Poulseur!

Ce vendredi matin, un homme de 34 ans a été déféré au parquet de Liège pour des faits de coups et blessures, agression et vol... entre autres délits qui lui sont reprochés. Très connu de la justice en effet, ce trentenaire de la région d'Ourthe-Amblève circulait à bord du véhicule de sa compagne, mercredi à Aywaille, lorsque, sans raison, il a interpellé deux personnes qui promenaient leur chien. Après avoir fait mine d'accélérer et de freiner violemment à plusieurs reprises - comme en témoignent les traces de freinage - l'homme est sorti de son véhicule et a donné une série de coups à ses victimes, toujours sans raison.