Une boulangerie, un chef étoilé, des tartines…

"L’idée des tartines, c’est pour le fun", sourit Philippe Fauchet. Client incognito à plusieurs reprises, il a fait de l’adresse son fournisseur de référence en pains. De bons produits, tous plus gourmands les uns que les autres, issus de la passion pure d’une fratrie. Magali, Damien et Jérôme ont réorienté leur vie professionnelle pour développer un concept unique en province de Liège: le pain biologique en fermentation lente au levain naturel. La fréquentation de la boulangerie constitue un succès indéniable.

Tartines gastronomiques

Quand le pain devient événement gastronomique – symbiose de l’art culinaire et de la créativité d’un chef étoilé avec le savoir-faire unique des artistes du pain-, ça tartine donc. Après 1h20 de cuisson, les pains sortent du four. "Une belle caramélisation", se réjouit Damien avec une légitime fierté. Moelleux et craquants, les arômes envahissent la pièce. Les pains doivent encore refroidir. Avant la garniture des tartines gastronomiques, place donc au jus de fruits/légumes frais pressés et au dessert!

Un détournement d’une "tuerie" de l’assortiment de la boulangerie: la "poumponette", version tropézienne aux fraises! Ou quand une tuerie se transforme en une autre tuerie, plus terrible encore. "Mais ça, c’est grâce à la crème du chef…". Un chef d’orchestre, Philippe Fauchet, qui mène les boulangers à la baguette.

Et ce, dans une bonne humeur générale d’une grande famille soutenue par les cousins, les amis aux services. Magali, Jérôme et Damien sont comblés par "la bienveillance du chef, son partage, sa disponibilité" . Le chef, lui, s’amuse…