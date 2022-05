Un mois d’animation et un festival signés le P’tit Oui, cet été, aux Maîtres du Feu d’Ampsin?

À croire que les préliminaires de l’été dernier avec la soirée de concerts clôturée par Black M sur le site de Maîtres du Feu ont plu aux deux "tourtereaux".L’information a surgi d’une question d’actualité posée par Vinciane Sohet (PS), ce jeudi, au conseil communal d’Amay: le site ampsinois, libre de toute occupation, pourrait à nouveau accueillir l’équipe à la tête du village festif du P’tit Oui et, cette fois, pour davantage qu’une seule soirée. "L’intention est de louer le site du 14 août au 18 septembre, confirme Corinne Borgnet, l’échevine amaytoise du Tourisme. Avec une occupation quotidienne jusque 22h les jours de la semaine et jusque 1h du matin les week-ends. À cela, s’ajouterait en clôture un festival de 4 jours du 15 au 18 septembre. Les négociations sont bien avancées.Il reste encore à faire passer le contrat de location du site au collège.On est plus sur un accord qu’autre chose et le futur locataire avance d’ailleurs dans les préparatifs."