Pour une liaison sécurisée

"L’objectif est d’assurer une liaison piétonne, sécurisée, entre la rue Ernest Gilot et la piste cyclo-piétonne existante", indique Bernard Lhonnay, l’échevin wanzois des Travaux et des Infrastructures publiques. C’est pourquoi il a annoncé la création d’un trottoir, entre la rue Odile Nokin et la piste cyclable. " Nous allons aussi effectuer une réfection de la voirie", ajoute-t-il. Pour ce faire, différents travaux sont nécessaires comme des terrassements, des démolitions et des démontages, de même qu’un raclage et la pose d’un revêtement de la rue Ernest Gilot, entre la rue François Georges et la rue Dony. " Un trottoir, en klinkers, sera donc créé entre la rue Odile Nokin et la piste cyclable." Le montant du marché est estimé à 111233,23 € TVAC.