Pas de prix pour le court de la MJ Wanze mais déjà une sélection pour un autre festival

Accompagnés de leur animateur, les 4 membres de l’atelier Smart Movie proposé par la maison des jeunes de Wanze (MJ) ont participé au Festival international du film de prévention et de citoyenneté jeunesse (FestiPREV) ce week-end à La Rochelle. Dans les bagages de Morgane, Thomas, Félix et Romain : leur court-métrage, Monochrome, sur le thème de l’addiction. « Il a été diffusé en salle sur grand écran et nos jeunes ont ensuite pu le défendre lors d’un échange, explique leur animateur, Ruben Thomas. Nous n’avons pas décroché de prix, sauf celui de la citoyenneté attribué à tous, mais cela reste une super expérience qui nous encourage à poursuivre en tournant un film par an. Et pourquoi pas, à nouveau, participer à un festival ? » La route de Monochrome n’est pas finie puisqu’il est désormais sélectionné par le « Festimaj », et la MJ attend une réponse du festival « Jeunesse en court » en fin de semaine. Les jeunes (12 à 26 ans) sont bienvenus pour la reprise de l’atelier Smart Movie à la mi-septembre. F.R.