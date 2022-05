Liege Airport: «On est en train de détruire l’avenir de nos enfants»

+ À LIRE | Liege Airport: le collège communal de Waremme a remis un avis à Grâce-Hollogne

À Remicourt, le problème qui se pose, c’est le passage à basse altitude des avions. "On n’est pas consulté car on n’est pas repris dans les différents plans de vols , exprime le bourgmestre, Thierry Missaire. J’ai contacté l’aéroport qui nous dit que les avions volent à une hauteur réglementaire… Permettez-moi d’en douter. Nous, on ne veut pas que ces nuisances continuent ou pire, que ça s’accentue." La Commune avait demandé qu’un analyseur acoustique soit placé sur le territoire de Remicourt "mais on nous a répondu qu’on n’est pas dans la zone d’impact" .

«Rien n’a été fait pour préparer la venue d’Alibaba»

Du côté de Crisnée, le collège, qui se réunira lundi, va mettre le sujet sur la table. "On est moins impactés que dans la moyenne des communes , dit Philippe Goffin, le bourgmestre. Certains habitants se plaignent de nuisances, d’autres non."

Le bourgmestre de Fexhe-le-Haut-Clocher, lui, dit ne plus savoir quoi faire pour être entendu. "Les nuisances dues à Liege Airport, c’est notre combat quotidien , dit-il. Je reçois des messages de riverains qui n’en peuvent plus et ça ne fait qu’empirer de jour en jour."

L’impact de l’aéroport le plus important à Fexhe concerne la mobilité. "De nombreuses routes ont été dégradées par le passage de plus en plus important de camions. Qui va payer? On a barré huit de nos routes aux camions mais ils passent encore. Et je n’ai pas assez de policiers sur la commune pour faire respecter l’interdiction de passage, malgré les 300000€ qu’on investit à la zone."

Ce que déplore également le mayeur, c’est que "rien n’a été fait pour préparer la venue du géant chinois Alibaba. Alors qu’on aurait dû créer des routes de délestage et mettre en place des subsides pour la réparation de nos voiries… Qu’on ne me dise pas que la Région fait de la gestion. Car gérer, c’est aussi prévoir."

«On bétonne l’une des terres les plus fertiles au monde»

C’est sans compter l’impact écologique: "On n’est pas contre le développement de l’aéroport mais pas au détriment des habitants et de nos richesses , ajoute le mayeur. En Hesbaye, on a une des terres les plus fertiles de la planète et on vient tout bétonner pour construire des hangars. C’est sans parler de l’impact sur l’imperméabilité des sols, et donc, sur les nappes phréatiques. On est en train de détruire l’avenir de nos enfants."