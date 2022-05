Le centre culturel de l’arrondissement de Huy dévoile sa programmation 2022-2023: «Il s’agira d’une saison de transition»

Oldelaf viendra présenter son dernier album le 23 septembre. ©Raphaël Lutassy

Au total, ce sont 74représentations qui remplissent l’agenda, concerts apéritifs (6) et productions (9) pour les culottes courtes compris. "Nous avons visionné une grosse centaine de spectacles pour en retenir 59 pour la saison classique" , relèvent en chœur les deux programmatrices Sarah Cerri et Anne Wathelet. "Avec ces deux dernières années marquées par le Covid, il y a eu pléthore de propositions, mais face aux réalités financières, on ne peut pas accueillir tout le monde. Choisir c’est renoncer" , ajoute Nathalie Meurant-Pailhe, chargée de la programmation Jeune Public et des concerts apéritifs.

Dans un contexte économique marqué par l’inflation, le secteur culturel n’échappe pas à la règle. "Les cachets ont certes légèrement augmenté, mais c’est surtout l’envol des coûts externes qui est significatif, note Justine Dandoy, la directrice du CCAH. Par exemple, les nuitées et les repas demandés par les troupes, ou encore le transport du décor. Ce n’est pas une généralité, mais l’ardoise a parfois cru de 20 à 30%."

Pierre Arditi et Évelyne Bouix seront sur scène le 28 septembre. ©Philippe Warrin

Pour autant, le CCAH l’assure: il n’a pas voulu augmenter ses prix pour la prochaine saison. "Nous n’avons pas envie de proposer des spectacles à 60 euros!" , assènent les programmatrices. Les tickets les plus onéreux?Forcément, ceux des grosses pointures françaises. Les planches de l’avenue Delchambre accueilleront Thierry Lhermitte le 28 septembre dans Fleurs de Soleil (45 € ou 36 € avec le Passs), Pierre Arditi et Évelyne Bouix dans Fallait pas le dire le 16 mars, ou encore Cristiana Reali dans Les Combats d’une effrontée le 4avril. Repris dans la saison, Élie Semoun et ses monstres (40 €, 7 octobre) est une soirée proposée par le Lions Club Huy-Beaufort.

"Le grand défi de la prochaine saison, c’est de recréer l’habitude de sortir, estime Justine Dandoy. Entre les restrictions provoquées par les jauges, les craintes respectables d’une partie de notre public ou les reports et annulations, je dirais que nous n’avons tourné qu’à 50% lors de la saison 2021-2022. Pendant vingt ans, nous avons essayé de fidéliser le public, en misant sur une programmation éclectique, mais le Covid est venu mettre à mal une partie de ce travail. Les spectateurs se dirigent essentiellement vers des valeurs sûres et/ou de la légéreté. Cette saison, des gens sont venus nous féliciter après des spectacles humoristiques. Par le passé, ils nous disaient “C’est bien, j’ai passé une belle soirée”. Ici, c’était plutôt “Merci d’avoir programmé ce spectacle”. Je ne vois qu’un seul effet positif du Covid: les productions ont dû se moderniser encore davantage pour séduire le public en proposant des teasers (sourire). Avant la pandémie, nous n’en avions que quelques-uns. Aujourd’hui, seule une minorité n’en réalise pas. Mais au risque de me répéter, il faut retravailler la curiosité et la confiance. Pour autant que nous ne soyons pas touchés par une nouvelle vague à l’automne, c’est une saison de transition qui s’annonce dans un contexte économique assez violent."

Même si elle ne l’affirme pas ouvertement, l’équipe du CCAH, qui comptait quelque 1200 abonnés en 2019, aimerait voir son nombre de Passs vendus gonfler. "Nous en avions vendu presque 500lors de la première année, et environ 900 la saison dernière" , compte Sarah Cerri. "Ce qui est certain, c’est que nous ne ferons jamais plus marche arrière, ajoute Justine Dandoy. Cette formule permet une flexibilité à de multiples niveaux. Pour fixer les prix, notamment pour nos partenaires en région, mais aussi pour le public dont la manière de consommer a évolué. Il peut plus aisément rajouter l’un ou l’autre spectacle en cours de saison."

Comme on dit dans ces cas-là: demandez le programme, et faites votre choix.