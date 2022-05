En raison de la présence en quantité d’amiante, le magasin de seconde main du CPAS qui y résidait a dû déménager vers Fraiture, où il va occuper l’espace de l’ancien café le D’Zy. La bourgmestre Christine Guyot avait d’ailleurs signé il y a un mois un arrêté de police stipulant la fermeture des lieux. L’endroit avait déjà fait l’objet d’un rapport défavorable des services de sécurité en 1999. Décision a donc été ensuite prise de démolir le bâtiment dans son entièreté. Mais gros hic: les travaux de démolition coûteront près du double de ce qui avait été budgétisé: 95000 euros à la place de 50000 euros!

Pas le choix, il faut quand même détruire la bâtisse, a expliqué l’échevine Laurence Médaerts, en charge des Finances, à l’adresse des conseillers: "Il faut savoir qu’un rapport des pompiers de 1999 signalait déjà les problèmes et le dernier rapport, qui date de 2022, signale la même chose" , a-t-elle commenté. Des morceaux de la toiture se sont envolés par le passé et le sol est troué. Des barrières Nadar ont d’ailleurs dû être installées pour sécuriser la zone autour, ce qui signifie que la plaine de jeu contiguë est inaccessible pour les Scrytois.

"Nous avons également reçu un bilan amiante le 23 avril dernier, il y en a aussi bien dans le sol que dans le toit, les murs et les fenêtres" , a poursuivi l’élue. Et la recommandation est clairement de retirer tout cette année. Nous avons demandé plusieurs devis, c’est relativement cher, et nous montons à 95000 euros à la place des 50000 euros" .

L’opposition s’est questionnée sur le délai qu’il a fallu pour se rendre compte de la dangerosité des lieux, étant donné que le premier rapport des pompiers d’il y a plus de vingt ans. "On n’a jamais parlé de l’état de ce bâtiment-là lors des législatures précédentes" , a répondu la bourgmestre.

Une société serait ainsi disposée à effectuer les travaux rapidement. Le point a été approuvé à l’unanimité.