Super-héros pour le retour de la Fête des mômes

En réalité, elle reviendra une année sur deux en alternance avec le festival rap dont la première édition a connu un vif succès en 2021. "Ce qui nous permet ainsi de satisfaire tous les âges depuis les petits jusqu’aux ados."

Les héroïques pompiers, policiers et Géniaques

Avec 33 partenaires ( "un record de participation" ), la Fête des mômes s’annonce copieuse sur une thématique des super-héros qui ouvrent bien des perspectives. Mais attention, les enfants et leurs familles ne croiseront pas seulement Batman, les Indestructibles et les Avengers sur la Grand-Place. "On a tenu à mettre à l’honneur les héros du quotidien qui ont beaucoup donné d’eux-mêmes ces deux dernières années, insiste Vicky Stratidis. Par exemple, la police Meuse-Hesbaye se joindra à notre fête avec un parcours sur le code de la route et une moto sur laquelle les enfants pourront être pris en photo.Les pompiers, eux, seront présents avec un camion et une ambulance.Et les Géniaques avec un char!"

Échange de recettes en live avec le Bénin

Une bonne partie de l’associatif amaytois sera également au rendez-vous.Comme l’ASBL Amitiés Amay-Bénin qui organisera un échange à distance et en direct de recettes de cuisine entre les enfants de Mamatchoke et les petits amaytois. "Les Béninois vont nous apprendre à faire des beignets et nous leur apprendrons à faire des crêpes , annonce Vicky Stratidis qui confirme par ailleurs le grand retour du concours familial de pâtisseries. Amenées par les familles, elles seront départagées par un jury en fonction du goût, de l’originalité du visuel… Le vainqueur aura droit à une séance privée de cinéma et à un stage d’une valeur de 160 € aux Saveurs de Lola!"

Autre activité originale, l’Académie Désiron proposera (en plus de deux concerts au centre culturel) une initiation à certains instruments "moins courtisés" comme la clarinette ou le trombone.

Et des spectacles déjantés

D’autres spectacles jalonneront la journée, et le plus souvent dans un genre "déjanté" pour amuser la galerie familiale: On air (14h), Madame Rose (14h), Chantier Domino (15h30), et le concert du Nerds Brass Band (18h) pour un survol des musiques de Walt Disney par une fanfare déguisée en Nerds (jeunes adultes à tendance asociale). Décidément éclectique, cette Fête des mômes mettra aussi en valeur l’exposition sur la préhistoire réalisée par des élèves de l’école Don Bosco (vernissage à 14h) au centre culturel.

À noter qu’une navette gratuite (sur réservation) est proposée pour venir chercher les enfants de l’entité chez eux et ensuite les ramener à bon port au terme de l’après-midi festive.

085/31 24 46 www.ccamay.be