Spectacle et cours gratuits pour faire (re)danser

Deux ans que les petits rats de Studio Arona n’avaient pas présenté leur spectacle annuel, pour cause de pandémie. Quatre représentations étalées sur deux journées, le programme avait de quoi réjouir les danseurs et danseuses mais aussi Christophe Sulon, le directeur de Studio Arona. "C’est une belle vitrine pour nous et pour les plus jeunes, l’occasion d’avoir à nouveau des objectifs à atteindre, analyse-t-il. Ces deux dernières années n’ont pas été évidentes sans gala de danse et on a eu une grosse perte de motivation, surtout chez les ados. On a ramé entre profs et on ne savait pas comment on allait relancer certains cours." Alors, Studio Arona n’a pas encore retrouvé son rythme de croisière mais le retour sur la scène aura permis de lever le rideau sur les prouesses techniques des élèves. Du cours de ragga junior au pas de hip-hop ados en passant par de l’afro dance, c’est un véritable show qui a été offert avec des créations et propositions artistiques originales et engagées. Pour faire la musique, la danse et tout le secteur culturel finalement. L’occasion aussi de relancer un peu la machine. "Ce sont des moments qui font du bien mais qui permettent aussi de remettre un peu des sous dans la trésorerie , avoue Christophe Sulon qui, comme beaucoup de clubs sportifs a dû subir les confinements et les fermetures. On redynamise donc l’école de danse et nous proposons des cours ouverts gratuits à tous nos membres et aux curieux jusqu’au 27 mai. Tout qui veut peut venir s’essayer durant une session." Ou deux, ou trois, ou même essayer tous les cours pour les plus motivés. Tester la danse c’est l’adopter?