Prison avec sursis pour avoir vendu du cannabis

Plusieurs protagonistes étaient mis en cause dans cette affaire de stupéfiants. Le premier, Arthur (nom d’emprunt), 25 ans et habitant de Saint-Georges, était poursuivi pour avoir vendu du cannabis, entre le 1er août 2018 et le 8 février 2021.Mais aussi pour avoir extorqué à un mineur, Kylian (nom d’emprunt), la somme de 100 € et lui avoir vendu du cannabis. Ce qu’il nie. "Je ne le connais pas", avait-il déclaré lors de l’audience du 17 mars dernier au tribunal correctionnel de Huy. Kylian avait aussi expliqué que le prévenu lui déposait 50 grammes de cannabis par semaine qu’il revendait ensuite. Il a également déclaré avoir été menacé par le prévenu pour "lui rendre l’argent qu’il lui devait".