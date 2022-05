Peu d’interventions ce jeudi à Huy-Waremme à la suite des orages: «On redoute plus ce vendredi»

Du côté d’Oreye, par contre, certains habitants se sont inquiétés de voir l’eau monter au niveau des plaques d’égouts de la rue de la Cité. Le bourgmestre, qui tournait justement dans la commune lorsque nous l’avons contacté, faisait surtout état de routes boueuses. "Nous avons eu des petites coulées de boue dans la rue des Combattants et à la plaine de jeux de Grand-Ville. Mais on est principalement face à des routes boueuses qu’on va devoir nettoyer" , dit-il, confirmant que certains avaloirs n’ont en effet pas suivi. "Mais il n’y a rien de dramatique" , rassure-t-il.

D’ailleurs, la Commune s’était préparée au pire en distribuant notamment des sacs de sable aux riverains, au cas où. "Nos hommes sont prêts, surtout si les précipitations se poursuivent demain. Mais il n’y a rien de plus qu’on puisse faire dans l’immédiat. Le risque, ici, c’est qu’après plusieurs semaines de sécheresse, les sols sont secs et n’absorbent donc pas bien l’eau, qui ruisselle alors."

À Donceel, souvent touchée par les eaux, "on n’a rien constaté de majeur pour le moment. Mais c’est ce vendredi que ce sera le plus stressant…" , exprime le bourgmestre, Philippe Mordant. Il rappelle au passage que la procédure pour le projet de digue à la rue Joirkin est en cours de finalisation. "On va bientôt passer au permis de construire et au cahier des charges. C’est un projet important car cette digue permettra de protéger les quartiers de Donceel des eaux."

À Huy et Hannut: «Rien à signaler»

Du côté de Huy, à part quelques rafales passagères, le bourgmestre f.f., Éric Dosogne, ne signale rien de particulier. Idem du côté de Hannut où "il n’a plu que 10minutes à tout casser. S’il s’était passé quelque chose, j’en aurais été averti mais je n’ai pas été contacté par rapport à ça" , souffle Manu Douette, le bourgmestre hannutois.