Le retour de la fête ce samedi pour les 220 élèves des écoles communales de Modave

Alors que les éditions 2020 et 2021 avaient été annulées pour cause de pandémie, la fête des enfants est de retour ce samedi au hall omnisports de Vierset. "Heureusement, car les caisses se sont méchamment vidées, glisse le président de l’association de parents commune aux trois implantations communales (Modave, Vierset, les Gottes), Gilles Hoyoux. Avant la pandémie, nous organisions environ six grosses animations par an qui nous permettaient de dégager des bénéfices pour notamment contribuer à hauteur de 60-70% aux coûts des classes de neige pour les 5eet 6eprimaire. Il s’agissait d’une enveloppe de plus de 20000 €. En 2023, ce voyage hivernal ne pourra d’ailleurs pas encore se dérouler, en raison d’une trésorerie insuffisante."