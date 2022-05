L’ASBL Devenirs formera à la citoyenneté

"On a un projet hutois , explique son directeur Albert Deliège. On espère s’y installer; c’est important pour pouvoir y déployer un programme de formations pour les personnes d’origine étrangère." Sur le Condroz, de telles formations ne sont pas évidentes à mettre en place car le public est plus diffus. "On n’est alors pas capables de rassembler assez de gens." Sur Huy, la demande est là et elle est surtout supérieure à l’offre.Car l’ASBL marchinoise ne veut pas marcher sur les plates-bandes d’autres associations. La formation n’est pas celle que donne l’ASBL Dora Dorës qui, elle, cible plus l’apprentissage du français. "On se voit d’ailleurs la semaine prochaine, pour articuler nos actions et ne pas se mettre en concurrence ", explique Albert Deliège.

Le subside de 9600 € reçu permettra ainsi à l’ASBL marchinoise de démarrer une formation développant l’axe citoyen. Elle s’étalera sur juin et juillet, avec une deuxième session prévue en septembre jusqu’à novembre. "C’est une formation d’une soixantaine d’heures, à raison de 6 à 9 heures par semaine." Et cette formation se donnera là où l’ASBL a ouvert son épicerie des halles, à la rue du Pont, mais aussi à l’ancienne gare de Statte qui est mise à sa disposition. Et, "en fonction du lieu de résidence du public" , et donc des personnes qui s’inscriront à cette formation, les séances seront données sur l’une ou l’autre rive.