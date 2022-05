La Hutoise avait menacé son père de mort

Les faits s’étaient déroulés le 30mai2020. Ce jour-là, une Hutoise de 31ans a rendez-vous avec son papa sur le parking du Maxi-Frites, à Villers-le-Bouillet. Il devait lui remettre un GSM et 50€. "Je lui ai dit que ce qu’elle faisait à sa sœur n’était pas correct.Elle a commencé à m’insulter puis est repartie.Et quelques minutes après, j’ai reçu des messages de mort" , a expliqué le papa. Dans ces messages, elle écrit notamment: "Vous êtes morts" ou encore "Tu vas l’avoir, la balle dans la tête". Auditionnée par la police, la jeune femme reconnaît les menaces.Elle déclare même avoir dit qu’elle allait mettre le feu à la maison de son papa. Quand on lui demande si elle comptait lui mettre une balle dans la tête, elle répond: "Non. J’ai une peur bleue des armes.Je comptais plutôt incendier sa maison ou couper le câble de l’huile de freins de sa voiture. " Absente lors de l’audience au tribunal correctionnel de Huy, elle a finalement été condamnée à une peine de 6mois de prison et à une amende de 800€ (ou un mois de prison si elle ne la paye pas).