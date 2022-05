Elle avait commis plusieurs escroqueries: 18 mois de prison

Entre 2016 et 2020, une Hutoise de 36 ans a réalisé plusieurs faits d’escroquerie. Elle a notamment souscrit des abonnements de téléphonie auprès de Proximus au nom de plusieurs de ses proches. Elle a également vendu un salon et un canapé sur la plateforme Marketplace et ne les a jamais livrés. Et avait aussi demandé à un homme d’aller faire des courses pour elle sans jamais le rembourser.